Nove membros do grupo Estado Islâmico são executados no Irã

O Irã executou nove membros do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), condenados por planejar ataques no país em 2018, informou nesta terça-feira (10) o Mizan Onine, órgão de imprensa do Judiciário.

Os nove condenados foram presos após um confronto com a Guarda Revolucionária, o exército ideológico do país, em janeiro de 2018.

"Essa célula terrorista pretendia se infiltrar no Irã e realizar ataques simultâneos em cidades fronteiriças e centrais", disse na época o general Mohamed Pakpur, comandante das forças terrestres da Guarda.