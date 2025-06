Palestina cede empate nos acréscimos com Omã e fica cem chances de ir à Copa de 2026

Mas no apagar das luzes, Issam Al Sabhi (90'+5) empatou a partida em cobrança de pênalti e colocou Omã na repescagem asiática, que também terá Emirados Árabes Unidos, Catar, Iraque, Arábia Saudita e Indonésia.

Os países do continente que garantiram vaga direta na Copa do Mundo são Japão, Irã, Coreia do Sul, Uzbequistão e Jordânia, além da Austrália, que disputa as Eliminatórias da AFC desde 2006.

