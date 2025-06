PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS

(Brasil justiça golpe política polícia, 460 palavras, já transmitida)

=== EUA PROTESTOS ===

LOS ANGELES:

Trump envia fuzileiros e mais efetivos da Guarda Nacional a Los Angeles para conter distúrbios

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou na segunda-feira (9) o envio de 700 militares do Corpo de Fuzileiros Navais e mais 2 mil efetivos da Guarda Nacional para Los Angeles em resposta aos distúrbios derivados dos protestos contra as operações migratórias do governo federal, uma medida que o governador da Califórnia classificou de tentativa de criar o "caos".