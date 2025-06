Presidente da Colômbia cita hipótese de 'máfia internacional' após ataque a pré-candidato

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, mencionou a "máfia internacional" como possível responsável pelo ataque ao senador da oposição e candidato à presidência Miguel Uribe.

As autoridades buscam os autores do ataque de sábado ao membro do partido de direita Centro Democrático. O político de 39 anos foi atingido por três tiros, dois na cabeça, e está em tratamento intensivo.

Uma "hipótese" é que "o autor do ataque seria a máfia internacional", escreveu Petro na noite de segunda-feira na rede social X.