Petróleo cai em meio a negociações comerciais EUA-China

As cotações do petróleo caíram nesta terça-feira (10) diante da cautela dos operadores do mercado no segundo dia do novo ciclo de negociações comerciais entre Estados Unidos e China.

O preço do barril de tipo Brent para entrega em agosto caiu 0,25%, para 66,87 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate, com vencimento em julho, caiu 0,48%, para 64,98 dólares.

As conversas entre Washington e Pequim continuavam nesta terça-feira em Londres com o objetivo de consolidar a trégua tarifária alcançada há um mês em Genebra, na Suíça.