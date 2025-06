População de pinguins-imperadores está diminuindo mais rápido do que o esperado

A população de pinguins-imperadores na Antártica diminuiu quase um quarto à medida que o aquecimento global transforma seu habitat gelado, de acordo com uma nova pesquisa publicada nesta terça-feira (10).

Essas perdas são muito piores do que se pensava anteriormente.

Após analisar as populações em 16 colônias na península Antártica, no mar de Weddell e no mar de Bellingshausen, os cientistas alertaram que a queda é de 22% nos últimos 15 anos (até 2024).