Rússia faz novo ataque maciço contra Ucrânia e Zelensky pede 'ações concretas' de aliados

A Rússia executou uma nova onda de bombardeios em larga escala na madrugada de terça-feira contra a Ucrânia, com ataques de drones contra a capital Kiev e a cidade de Odessa, onde pelo menos duas pessoas morreram, segundo as autoridades.

Moscou intensificou os ataques contra a Ucrânia, que responde com operações militares em território russo, apesar dos esforços para impulsionar as negociações de paz e acabar com mais de três anos de guerra.

As negociações promovidas pelos Estados Unidos e com mediação da Turquia, no entanto, não conseguiram alcançar um acordo para um cessar-fogo. O único resultado concreto foi o anúncio de uma troca de prisioneiros.