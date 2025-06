Quatro mortos em vários ataques de guerrilheiros na Colômbia

Este é um dos piores ataques de guerrilheiros durante o governo Petro, que chegou ao poder em agosto de 2022 com o objetivo de negociar a paz com todos os grupos armados ilegais do país, mas até agora não conseguiu chegar a acordos com nenhum deles.

Em janeiro, rebeldes do Exército de Libertação Nacional (ELN) mataram mais de 100 pessoas na fronteira com a Venezuela.

- "Insanos" -

Os atos marcam o aniversário da morte, pela polícia em 2022, do guerrilheiro conhecido como Mayimbú, disse o general Triana, que descreveu os eventos como "insanos".

Um fotógrafo da AFP em Corinto viu um automóvel usado como carro-bomba destruído em frente a um estabelecimento comercial com danos estruturais.

Luz Amparo Hincapié, dona de uma padaria naquele município, disse que, no momento do ataque, tinha acabado de sair de casa com o marido a caminho do seu negócio.