UE anuncia 18º pacote de sanções contra Rússia, que inclui limite ao preço do petróleo

"Nossa mensagem é muito clara: esta guerra deve acabar. Precisamos de um cessar-fogo real, e a Rússia deve se sentar à mesa de negociações com uma proposta séria", afirmou.

Uma das iniciativas centrais do novo pacote de sanções é a adoção de um limite ao preço do petróleo, de 60 dólares (334 reais) a 45 dólares (250 reais) por barril.

Essa ideia havia sido lançada pelo G7 para limitar a entrada de dinheiro na Rússia por suas exportações de petróleo bruto.

"Sempre estivemos muito coordenados no G7 em relação ao tema do limite no preço do petróleo", expressou.

Por sua vez, a chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, disse que a Rússia "mente" em relação às possibilidades de um cessar-fogo.

De acordo com Kallas, "junto com os Estados Unidos, realmente podemos obrigar [Vladimir] Putin a negociar de forma séria".