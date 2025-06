Uruguai vence Venezuela (2-0) em casa e fica mais perto da Copa de 2026

No início da segunda etapa (47') o craque do Flamengo Giorgian de Arrascaeta ampliou com um disparo da entrada da área.

O Uruguai ganhou força com o retorno de Rodrigo Bentancur, meia do Tottenham que ficou de fora da derrota de quinta-feira passada para o Paraguai devido a uma suspensão. Sua ordem no meio de campo consolidou a melhora do ataque da Celeste.

A equipe optou por manter o controle do jogo e deixar os minutos passarem para comemorar uma vitória que o coloca perto de se classificar para sua quinta Copa do Mundo consecutiva e a sexta do século.

Enquanto aguardam a conclusão da décima sexta rodada, os uruguaios podem terminar em terceiro lugar com 24 pontos e praticamente assegurarem a vaga na Copa do Mundo graças ao baixo saldo de gols dos venezuelanos (-4).

A 'Vinotinto' vê a classificação direta cada vez mais distante. A vaga na repescagem, concedida à equipe que terminar em sétimo lugar entre as dez seleções, essa sim parece destinada à Venezuela (18 pontos), a única da América do Sul que nunca participou de uma Copa do Mundo.

Mas a equipe comandada pelo argentino Fernando Batista terá dificuldades: visitará a líder e classificada Argentina e jogará em casa contra a Colômbia.