Agentes de imigração dos EUA poderão ser mobilizados para sedes da Copa de Clubes

"Que comecem os jogos! Os primeiros jogos da Copa do Mundo de Clubes da Fifa começam em 14 de junho em Miami", dizia a publicação nas redes sociais.

"O CBP estará preparado e pronto para fornecer segurança durante a primeira rodada de partidas", acrescentou.

Protestos contra as batidas migratórias do presidente Donald Trump se espalharam pelos Estados Unidos nesta quarta-feira, com alguns distúrbios registrados no centro de Los Angeles, na Califórnia, desde o fim da semana passada.

A reportagem da NBC não indicou o papel que os agentes do ICE e CBP desempenhariam na segurança das partidas da Copa de Clubes, nem fez uma estimativa sobre o número de agentes que seriam mobilizados.

Um porta-voz do ICE não respondeu imediatamente a um pedido de comentário feito pela AFP.

Por sua vez, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse não ter preocupações quanto ao impacto de uma possível mobilização do ICE no torneio intercontinental.