Ataques russos deixam vários mortos em Kharkiv; Ucrânia recupera 1.200 corpos de soldados

A Rússia intensificou os bombardeios nas últimas semanas, apesar das tentativas de negociação do fim do conflito. A Ucrânia também prossegue com os ataques contra o território russo.

- Troca de prisioneiros "gravemente feridos" -

Apesar dos ataques contra a Rússia, as tropas de Kiev enfrentam problemas no campo de batalha. O Exército russo, que anunciou no final de semana uma ofensiva contra uma nova região ucraniana, Dnipropetrovsk, afirmou na quarta-feira que enviou mais tropas para a área. Esta região central fica na divisa com Donetsk, epicentro dos combates, mas os soldados russos nunca haviam avançado por ela desde o início do conflito.

As negociações diretas entre Kiev e Moscou realizadas em Istambul, Turquia, no início de junho terminaram sem grandes avanços. A Rússia rejeitou os apelos por um cessar-fogo incondicional. As partes concordaram em libertar parte de seus prisioneiros.

O acordo prevê a libertação de todos os prisioneiros com menos de 25 anos, assim como dos doentes ou gravemente feridos.

Uma grande troca de prisioneiros de guerra aconteceu na segunda e terça-feira, mas nenhuma parte divulgou o número de soldados repatriados.