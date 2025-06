Banco Mundial levanta restrições ao financiamento de energia nuclear

A demanda de eletricidade nos países em desenvolvimento se multiplicará até 2035, aponta Banga.

Para atender a essa necessidade, o investimento anual em geração de energia, redes e armazenamento terá que aumentar dos atuais 280 bilhões de dólares (1,55 trilhão de reais) para cerca de 630 bilhões (3,49 trilhões de reais).

"Apoiaremos os esforços para ampliar a vida útil dos reatores existentes nos países que já os possuem e ajudaremos a melhorar a rede e as infraestruturas relacionadas", explica Banga.

A organização financeira, com sede em Washington, também cooperará para acelerar o "potencial dos pequenos reatores modulares" para que possam, com o tempo, se tornar uma opção viável para mais países.

Banga, no comando da entidade de crédito para o desenvolvimento desde 2023, impulsionou uma mudança na política energética do banco. O e-mail foi enviado um dia após uma reunião do conselho administrativo.

"O objetivo é ajudar os países a fornecer a energia de que sua população necessita, dando-lhes ao mesmo tempo a flexibilidade necessária para escolher o caminho que melhor se adapte às suas ambições de desenvolvimento", declarou o presidente.