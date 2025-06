Bia Haddad desperdiça match point e perde para Emma Navarro no WTA de Queen's

Mas Navarro se salvou, venceu o set no tiebreak e, em seguida, venceu a última parcial com mais tranquilidade.

Na próxima fase, sua adversária será sua compatriota Amanda Anisimova, décima quinta colocada no ranking feminino.

A compatriota americana Madison Keys (8ª), campeã do Aberto da Austrália no início do ano, se classificou para as quartas de final sem muita dificuldade ao derrotar a russa Anastasia Zakharova (111ª) por 6-3 e 6-2.

-- Torneio WTA de Queen's

- Simples feminino - Segunda rodada:

Emma Navarro (EUA/N.3) x Beatriz Haddad Maia (BRA) 1-6, 7-6 (7/4), 6-3