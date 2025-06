Brasil de Ancelotti vai à Copa: Neymar terá espaço?

"O futebol moderno é intensidade com e sem a bola. A pressão é muito importante, porque não permite ao adversário jogar como quer", ressaltou Ancelotti.

- "A mudança é evidente" -

Uma mensagem está implícita: se Neymar quer voltar à Seleção, não deve entregar só a magia de seus melhores dias, mas também sacrifício.

"Sei que continuo nos planos e preciso voltar à minha forma física 100%", disse o craque na terça-feira. "Vou me dedicar para isso".

Seu último jogo pela Seleção foi no dia 18 de outubro de 2023, uma derrota por 2 a 0 para o Uruguai no estádio Centenário, em Montevidéu, na qual teve que ser substituído depois de sofrer uma grave lesão no joelho esquerdo que o afastou do futebol por mais de um ano.

Por sua vez, o goleiro Alisson destacou o impacto da chegada de Ancelotti.