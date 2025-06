Bruno Henrique, do Flamengo, é denunciado por fraude esportiva e estelionato

"A gente não vai comentar isso. Estamos focados 100% no Mundial", que será disputado a partir de sábado nos Estados Unidos, disse a assessoria de imprensa do Flamengo, consultada pela AFP.

As suspeitas em torno do atacante decorrem da derrota por 2 a 1 para o Santos, em Brasília, em novembro de 2023, na qual Bruno Henrique recebeu um cartão amarelo por uma falta e, em seguida, um segundo por ofender o árbitro, o que o levou a ser expulso.

A polícia indiciou o jogador de 34 anos em abril, após encontrar diversas mensagens no celular do irmão que o comprometiam diretamente.

"Quando te derem o terceiro cartão [no Brasileirão], liga pra gente", pediu o irmão, segundo capturas de tela vazadas pela imprensa. "Contra o Santos", respondeu Bruno Henrique.

Em novembro de 2024, a polícia realizou uma operação com diversos mandados de busca e apreensão, incluindo a casa de Bruno Henrique no Rio de Janeiro e seu quarto no centro de treinamento do Flamengo.

Além do jogador, todos os supostos apostadores foram alvos da operação, que investiga a violação do princípio da incerteza quanto ao resultado de um evento esportivo, crime punível com pena de dois a seis anos de prisão.