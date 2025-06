China disposta a reforçar cooperação com EUA na área econômica

"Como próximo passo, as partes (...) devem continuar ampliando seus consensos, reduzir os mal-entendidos e reforçar a cooperação", declarou o vice-premiê chinês He Lifeng, segundo a CCTV.

Os negociadores chineses e americanos afirmaram na terça-feira que alcançaram um acordo sobre um "marco geral" para superar as divergências comerciais.

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, disse que o acordo permitirá eliminar a preocupação do seu país em relação à aquisição de terras raras chinesas, que considera excessivamente restritas por Pequim.

Os Estados Unidos acusam a China de demorar na aprovação dos envios de terras raras, cruciais para as indústrias de automóveis, semicondutores e aeroespacial. O acordo deverá ser aprovado pelos governantes dos dois países, indicaram os negociadores em Londres.

A imprensa estatal chinesa indicou nesta quarta-feira que a delegação do país "reiterou que as partes devem se encontrar no meio do caminho, cumprir as promessas e implementar as medidas".

"As duas partes mantiveram um diálogo sincero e profundo e trocaram pontos de vista detalhados sobre assuntos econômicos e comerciais de interesse mútuo", acrescentou.