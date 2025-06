Gelo derrete 17 vezes mais rápido que a média na Groenlândia

O gelo derreteu 17 vezes mais rápido que a média histórica entre 15 e 21 de maio na Groenlândia, consequência de uma onda de calor recorde que também afetou a Islândia, advertiu a rede científica World Weather Attribution (WWA).

"A contribuição do degelo da Groenlândia para o aumento do nível do mar é maior do que teria sido sem esta onda de calor", destacou Friederike Otto, professora de Ciências do Clima no Imperial College de Londres.

Na Islândia, a temperatura superou 26ºC em 15 de maio, algo que nunca havia sido registrado nesta ilha próxima do Ártico.