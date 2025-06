Governo polonês ganha voto de confiança após o revés nas presidencias

O governo pró-europeu da Polônia ganhou, nesta quarta-feira (11), um voto de confiança no Parlamento, com o qual buscava demonstrar que ainda conta com o apoio da maioria, mesmo após sofrer um duro revés na eleição presidencial deste mês.

O primeiro-ministro, Donald Tusk, anunciou a votação depois que o nacionalista Karol Nawrocki venceu as eleições presidenciais, o que levantou preocupações de que o governo poderia se enfraquecer, levando potencialmente a uma eleição antecipada.

"Peço um voto de confiança porque tenho a convicção, a fé e a confiança de que temos um mandato para governar", declarou Tusk no início da sessão parlamentar desta quarta-feira.