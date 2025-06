Governo Trump quer reverter normas de redução de emissões de centrais elétricas

As normas decretadas pelo governo anterior visavam a reduzir as emissões de gases de efeito estufa nos Estados Unidos e proteger as pessoas que moram perto de centrais elétricas, expostas a níveis altos de contaminantes atmosféricos que prejudicam os sistemas nervoso e respiratório.

O governo Trump argumenta que essas regulações são custosas e freiam a produção de energia em um momento no qual o desenvolvimento da inteligência artificial consome muita eletricidade.

"Nenhuma central elétrica poderá emitir mais do que emite hoje", assegurou Zeldin nesta quarta-feira.

O setor elétrico americano já é um dos mais poluentes do mundo, segundo um relatório recente do Institute for Policy Integrity, um grupo de reflexão apartidário da Universidade de Nova York.

A administração Trump também vai alterar os requisitos para que as centrais elétricas a carvão capturem as emissões de CO2 ao invés de liberá-las na atmosfera.

Desde que o republicano ? um defensor dos combustíveis fósseis e cético das mudanças climáticas ? voltou à Casa Branca no fim de janeiro, as autoridades federais mudaram o rumo da política climática americana.