Harvey Weinstein considerado culpado por uma acusação de agressão sexual

Investigações jornalísticas de outubro de 2017 do New York Times e do The New Yorker sobre o poderoso produtor de filmes como "Pulp Fiction" causaram comoção em todo o mundo e libertaram a voz de muitas mulheres, vítimas não apenas de Weinstein, tendo entre elas atrizes renomadas como Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow.

Diferentemente do primeiro julgamento, quando as manifestações contra a violência sexual eram diárias na entrada do tribunal, este processo passou quase despercebido, ofuscado pelo de Sean "Diddy" Combs, rapper e magnata da música, que ocorre em um tribunal vizinho sob acusações de associação ilícita e tráfico sexual.

