Harvey Weinstein é considerado culpado de agressão sexual nos EUA

As deliberações para alcançar um veredicto sobre a acusação de estupro contra Weinstein feita pela atriz Jessica Mann prosseguirão na quinta-feira, informou o juiz.

Weinstein voltou a ser julgado pelo suposto estupro de Jessica Mann, em 2013, e uma agressão sexual contra Miriam Haley, em 2006. A estas acusações, somaram-se à de Sokola, que denunciou o ex-magnata da indústria do cinema por agressão sexual em 2006, quando tinha 19 anos.

Estes veredictos foram alcançados em meio a disputas internas entre os 12 membros do júri, que geraram o temor de que não se chegasse a uma decisão final.

A defesa de Weinstein pediu a anulação do julgamento em várias ocasiões.

Pouco antes dos primeiros resultados, após um novo protesto do porta-voz do júri perante o juiz Curtis Farber, o próprio Weinstein, de 73 anos, pediu a anulação do julgamento para surpresa do público que aguardava as deliberações.

"É a quarta vez que ouço uma queixa de um jurado", disse Weinstein, que concluiu: "é hora, é hora, é hora de dizer que este julgamento acabou".