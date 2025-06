Itália, patrimônio do futebol mundial, procura desesperadamente um treinador

"Não me sinto preparado", escreveu Ranieri, que depois justificou sua recusa com as novas funções como assessor estratégico dos proprietários americanos da Roma.

- Gattuso na mira -

Surpreendida com o "não" de Ranieri, a FIGC procurou Pioli, ex-técnico do Milan (2019-2024) e atualmente no Al-Nassr da Arábia Saudita.

Os dirigentes nem chegaram a abrir negociação com Pioli: seu empresário informou que ele estava se acertando com a Fiorentina, clube que já comandou entre 2017 e 2019.

A situação reflete a degradação da imagem da seleção italiana, que não conseguiu se classificar para as Copas do Mundo de 2018 e 2022, antes da eliminação nas oitavas de final da Eurocopa de 2024.

Mas as negativas de Ranieri e Pioli surpreenderam a todos, incluindo Arrigo Sacchi, ex-técnico da 'Azzurra' (1991-1996), finalista da Copa do Mundo de 1994.