Kirchner condenada: impacto político e protestos na Argentina

Dias atrás, a líder de centro-esquerda havia anunciado sua candidatura a deputada provincial para as legislativas da província de Buenos Aires em setembro, um cargo eletivo que possui imunidade judicial.

Porém, a Justiça lhe impôs uma condenação com inabilitação política perpétua, o que fará com que ela também seja removida da presidência do PJ.

"De onde eu estiver, continuarei falando", disse Kirchner na terça-feira diante de partidários.

"Ela continuará sendo a líder indiscutível e os próximos passos serão dados a partir de sua casa", disse o ex-governador de Buenos Aires e dirigente do PJ, Felipe Solá.

- Indulto? -

Embora o Poder Executivo possa indultá-la, nada faz pensar que seja um caminho esperado.