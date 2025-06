ONG Médicos do Mundo acusa Israel de bombardear seu escritório em Gaza; 8 morreram

"O escritório estava claramente identificado e registrado ante as autoridades militares israelenses", acrescentou. Estava vazio no momento do ataque, que ocorreu na terça-feira por volta das 11h locais na localidade de Deir al Balah, devido ao dia festivo pela celebração do Eid al-Fitr.

"No entanto, os primeiros informes indicam que pelo menos oito pessoas morreram no ataque. Todas estavam no último andar do prédio que foi atingido diretamente pelo projétil", acrescentou a ONG em um comunicado.

"Médicos do Mundo informou ao Exército israelense da presença de seu escritório nesse edifício (...) protegido dos ataques militares israelenses em virtude dos acordos de coordenação humanitária", afirmou.

A situação humanitária é desastrosa em Gaza após mais de 20 meses de guerra, desencadeada após o ataque sem precedentes de 7 de outubro de 2023 em Israel perpetrado pelo movimento islamista palestino Hamas.