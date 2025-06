Menores contratados para matar: a herança sinistra de Pablo Escobar na Colômbia

Grupos ilegais pagam a menores entre US$ 50 (cerca de R$ 300) e US$ 500 (cerca de R$ 3 mil) para matar, segundo investigações de Charles. Estes últimos costumam ser "enganados" com frequência e não chegam a ver a cor do dinheiro prometido.

Quando foi preso, o menor acusado de atirar em Uribe disse que estava disposto "a colaborar" com as autoridades e que havia recebido ordens de alguém da "olla", como são conhecidos na Colômbia os pontos de venda de drogas.

Astrid Cáceres, diretora da entidade estatal encarregada da proteção dos menores (ICBF), disse que, em boa parte dos casos, as máfias fazem com que os menores cometam crimes "a partir do consumo" de substâncias psicoativas.

- Consequências -

A pena máxima para um menor por homicídio na Colômbia é de 8 anos. Já um adulto pode pegar até 50 anos de prisão.

O uso de menores "é um costume antigo" no país, que "busca claramente a impunidade e se aproveitar da sua situação de marginalidade", explicou à AFP o criminalista Francisco Bernate. Ele apontou que o desenvolvimento mental de crianças e adolescentes é um fator determinante nesses casos: um menor de 18 anos "não tem plena capacidade de entender as consequências dos seus atos".