México inicia contagem regressiva a um ano da abertura da Copa do Mundo

As autoridades da Cidade do México inauguraram nesta quarta-feira (11) dois relógios que fazem a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026, a exatamente um ano do início do torneio, na capital mexicana.

O Mundial do ano que vem, cujo jogo de abertura será no Estádio Azteca no dia 11 de junho, será o primeiro organizado em conjunto por três países: México, Estados Unidos e Canadá.

A Cidade do México, de 9,2 milhões de habitantes, "viverá a Copa sem racismo, sem classismo, sem discriminação, sem xenofobia e sem homofobia", prometeu a prefeita Clara Brugada durante a revelação de um dos relógios em um antigo casarão da capital.