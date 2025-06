Morre aos 82 anos Brian Wilson, cofundador do The Beach Boys

Nascido em 1942 e criado em Hawthorne (Califórnia), Wilson, seus dois irmãos mais novos Carl e Dennis, seu primo Mike Love e seu amigo Al Jardine formaram no ensino médio o que se tornaria The Beach Boys, uma das bandas de rock mais importantes dos Estados Unidos, que projetou em sua música a essência da juventude californiana da década de 1960.

De 1962 a 1966, compôs mais de 200 hinos ao sol, surfe e às garotas bronzeadas ("Surfin' USA", "I get around", "Fun Fun Fun", "Surfer girl") e tornou o Beach Boys a banda americana mais vendida do mundo.

Dos 19 aos 24 anos, o baixista e cantor se equiparou aos Beatles. John Lennon considerou Pet Sounds (1966) um dos melhores álbuns de todos os tempos.

Após a inocência das primeiras composições, Wilson refletiu sobre a perda da juventude e levou sua banda a um rock mais psicodélico que teve origem na cultura hippie.

Mas em 1967, sua saúde mental se deteriorou devido ao abuso de drogas.

Foi somente em 2002, casado novamente e pai de cinco filhos adotivos (sete no total), que o "Mozart do pop" voltou a trabalhar em sua obra-prima, "Smile", após um longo período de internações em hospitais psiquiátricas, curas e recaídas.