Neymar mostra otimismo por renovação com o Santos

Neymar se mostrou otimista em relação às negociações para renovar seu contrato com o Santos, que termina no dia 30 de junho.

"De zero a dez?", perguntaram em entrevista no canal BandSports durante um evento na noite de terça-feira (10) da fundação do craque em São Paulo. "Sete!", respondeu entre risos.

"Minha história com o Santos nunca vai desgrudar, eu nasci no Santos e quero morrer ali. É a minha casa, é meu time do coração", acrescentou.