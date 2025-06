ONU: apesar dos avanços, 138 milhões de crianças trabalharam em 2024

No ano passado, 137,6 milhões de crianças com idades entre 5 e 17 anos trabalhavam, o equivalente a 7,8% de todas as crianças nesta faixa etária, segundo dados que são publicados a cada quatro anos.

Isto representa uma diminuição na comparação com o ano 2000, quando 246 milhões de crianças eram obrigadas a trabalhar, em muitos casos para ajudar suas famílias.

Após um aumento preocupante entre 2016 e 2020, a tendência foi revertida: no ano passado, 20 milhões de crianças a menos trabalhavam na comparação com 2020.

"Avanços significativos" foram registrados na redução dos números do trabalho infantil, afirmou Catherine Russell, diretora da Unicef.

"Muitas crianças, no entanto, seguem trabalhando em minas, fábricas ou campos, frequentemente realizando trabalhos perigosos para sobreviver", acrescentou.

No atual ritmo de redução, "levará centenas de anos" para eliminar o trabalho infantil, disse Claudia Cappa, especialista do Unicef.