Os jovens astros para ficar de olho na Copa do Mundo de Clubes

Valor de mercado no Transfermarkt: US$ 205 milhões (R$ 1,3 bilhão pela cotação atual)

Estreou pela seleção inglesa aos 17 anos e, embora seu nome pareça já estar no cenário europeu há algum tempo, o mais jovem britânico a assinar com o Real Madrid já é considerado um dos meio-campistas mais completos do futebol.

Sua estatura de 1,86m o ajuda nos duelos, mas não entra em conflito com sua técnica elegante e precisa com os dois pés. Com 14 gols e 14 assistências em todas as competições pelo time 'merengue' nesta temporada, Bellingham pode atuar como volante, meia-atacante e ponta-esquerda.

2. Jamal Musiala, dribles e versatilidade

Bayern de Munique, 22 anos.

Valor de mercado: US$ 160 milhões (R$ 887 milhões pela cotação atual)