Paraguaio Bobadilla, do São Paulo, é indiciado por ofensa xenofóbica

A Polícia Civil de São Paulo indiciou nesta quarta-feira (11) o jogador paraguaio Damián Bobadilla, do São Paulo, por ofensa xenofóbica dirigida ao zagueiro venezuelano Miguel Navarro, do Talleres de Córdoba, da Argentina, durante partida da Copa Libertadores, de acordo com um comunicado.

O duelo disputado na capital paulista no dia 27 de maio foi interrompido durante vários minutos quando Navarro caiu em prantos com o comentário ofensivo de Bobadilla, que fazia referência à sua nacionalidade.

"O suspeito prestou depoimento nesta quarta-feira (11) e foi indiciado pelo crime de injúria racial", segundo um comunicado da Polícia Civil de São Paulo enviado à AFP.