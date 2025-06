Petróleo dispara entre riscos geopolíticos e negociações comerciais

Os preços do petróleo subiram fortemente nesta quarta-feira (11), impulsionados pelas tensões geopolíticas no Iraque, enquanto os investidores permanecem céticos sobre a assinatura de um acordo sobre o programa nuclear iraniano.

O preço do barril de Brent do mar do Norte para entrega em agosto subiu 4,34%, fechando em 69,77 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para entrega em julho subiu 4,88% e chegou a 68,15 dólares, seu nível mais alto desde abril.