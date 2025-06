Polícia de Los Angeles anuncia detenções sob toque de recolher; Texas mobiliza a Guarda Nacional

Policiais efetuaram detenções entre centenas de manifestantes diante de um tribunal de Los Angeles. Um pouco mais distante, mais de 100 pessoas interromperam por alguns minutos o tráfego em uma rodovia.

Um manifestante disse à AFP que as detenções de migrantes em uma cidade com uma grande população nascida no exterior são a raiz do descontentamento. "Eu não acho que parte do problema sejam os protestos pacíficos. É o que acontece do outro lado que está incitando a violência," afirmou.

- "Anarquia" -

Em meio a uma intensa rivalidade política entre a administração Trump e os líderes do Partido Democrata, o influente republicano Gregg Abbott, governador do Texas, outro estado com uma grande população latino-americana, anunciou na noite de terça-feira a mobilização da Guarda Nacional.

"A Guarda Nacional do Texas será enviada para diversos pontos do estado para garantir a paz e a ordem. Protestar pacificamente é legal. "Agredir uma pessoa ou propriedade é ilegal e resultará em detenção", escreveu Abbott no X. Ele acrescentou que a "Guarda do Texas usará todas as ferramentas e estratégias para ajudar as autoridades a manter a ordem".

Na terça-feira, milhares de pessoas protestaram no sul de Manhattan, em Nova York.