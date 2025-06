Policiais morrem em confrontos com apoiadores de Morales na Bolívia

Confrontos entre policiais e camponeses que apoiam o ex-presidente Evo Morales e bloqueiam estradas na Bolívia deixaram dois policiais mortos e vários feridos nesta quarta-feira, informou o Ministério de Governo (Interior).

Grupos de apoiadores do líder cocaleiro protestam desde a semana passada contra o governo do presidente Luis Arce, que culpam pela crise econômica e por manipular as instituições para deixar o ex-governante fora das eleições de 17 de agosto.

Os incidentes foram registrados no povoado de Llallagua e em uma via que conecta La Paz a Cochabama, reduto político de Morales.