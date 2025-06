Ponte entre Sicília e Calábria, uma promessa recorrente

Apesar de tudo, o governo afirma que a infraestrutura será construída com a tecnologia mais avançada e que a parte suspensa entre seus dois pilares, assentados no mar, seria a mais longa do mundo, com 3,3 km.

A população, no entanto, está cética, uma vez que não são poucas as obras que, apesar de terem sido anunciadas e financiadas, nunca se tornaram realidade devido à corrupção ou à instabilidade política do país.

"A população local não confia na classe política nem nesses projetos, que se transformam em obras intermináveis", explica à AFP Luigi Storniolo, do coletivo No Ponte (Não à ponte).

O governo italiano pretende investir 13,5 bilhões de euros (85 bilhões de reais), financiados pelo Estado com uma contribuição das regiões.

Segundo o ministro de Infraestruturas e Transportes, Matteo Salvini, a ponte "será um acelerador do desenvolvimento" e servirá para impulsionar as trocas comerciais com a Sicília, que exporta principalmente produtos petrolíferos.

Atualmente, a Sicília é afetada por um "custo de insularidade" de cerca de 6,5 bilhões de euros (41 bilhões de reais) por ano, afirma um estudo publicado pela região.