Pré-candidato baleado na Colômbia mostra sinais de melhora, segundo médicos

Entre várias teorias, o presidente chegou a mencionar dissidentes da extinta guerrilha das Farc, que não cumpriram o acordo de paz de 2016 e traficam cocaína.

Ele também mencionou uma suposta máfia de traficantes de drogas colombianos e estrangeiros sediada em Dubai.

Petro frequentemente afirma que essa organização quer assassiná-lo para desestabilizar o governo e em retaliação às suas operações de apreensão de cocaína e captura de traficantes.

A Colômbia vive sua pior crise de segurança da última década.

Na terça-feira, guerrilheiros mataram cinco civis e dois policiais no sudoeste do país em cerca de trinta ataques com armas de fogo e explosivos.

O governo investiga se esses eventos estão relacionados ao ataque a Uribe.