Professor conta como conseguiu escapar do massacre em escola na Áustria

Foi, então, que ouviu as cápsulas caírem no chão. "Alguma coisa me sacudiu por dentro, levantei repentinamente e decidi correr".

"Saí correndo rapidamente pelo corredor, que só tem alguns metros de comprimento, e depois desci as escadas", prosseguiu.

Foi quando este pastor evangélico viu o autor do massacre no corredor do andar de baixo.

"Estava tentando abrir uma porta com seu fuzil", conta.

"Estava ocupado... E eu tampouco olhei muito", explica o professor.

"E enquanto descia correndo as escadas, pensei: 'Isto não é real, é um filme'", prossegue.