Projetos petroleiros no Brasil são incompatíveis com metas climáticas (ONGs)

Segundo o relatório, "a nova produção só pode valer a pena em um mundo perigosamente superaquecido. Por outro lado, uma ação climática eficaz tornará obsoletos alguns ativos de combustíveis fósseis."

Na COP28, em 2023, a comunidade internacional concordou com o abandono progressivo dos combustíveis fósseis.

Maior produtor de petróleo da América Latina, o Brasil espera gerar 5,3 milhões de barris diários em 2030, frente a 4,68 milhões em abril deste ano, segundo números oficiais. Essas projeções incluem um megaprojeto polêmico da Petrobras em uma zona marinha de cerca de 350 mil km² na Margem Equatorial, a cerca de 500 km da foz do rio Amazonas.

"Os planos de expansão de petróleo e gás muitas vezes se baseiam em cenários com suposições questionáveis para enfraquecer a ação climática", apontam as ONGs no relatório.

O Congresso brasileiro avança em um projeto de lei que agilizaria a burocracia para a concessão de licenças ambientais, uma medida criticada por ambientalistas.

