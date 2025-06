Protestos contra operações anti-imigração crescem nos EUA

Os organizadores ameaçam até mesmo mobilizações no sábado, quando Trump presidirá um desfile militar no centro de Washington.

Em um discurso em uma base militar na terça-feira, Trump advertiu que qualquer protesto durante o desfile militar de Washington enfrentaria uma "força" muito contundente.

O desfile com aviões de guerra e tanques, organizado para celebrar o 250º aniversário da fundação do Exército dos Estados Unidos, coincide com o dia do 79º aniversário de Trump.

- A força é justificada? -

O governo de Trump considera as manifestações como uma ameaça à nação.

"Não permitiremos que uma cidade americana seja invadida e conquistada por um inimigo estrangeiro", advertiu Trump na terça-feira.