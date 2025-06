Stephen Miller, o cérebro por trás da repressão migratória nos EUA

"Stephen Miller é o 'cérebro de Trump'", declarou Kevin McCarthy, ex-presidente da Câmara dos Representantes, ao jornal The New York Times pouco antes da posse do presidente republicano, em 20 de janeiro.

McCarthy indignou os democratas ao dizer que a Casa Branca tinha a intenção de suspender a capacidade dos imigrantes de contestar suas deportações nos tribunais.

Miller obteve recentemente uma vitória quando a emissora ABC demitiu um de seus principais jornalistas, Terry Moran, por tê-lo descrito como um "odiador de nível mundial".

Ele é casado. A esposa, Katie, trabalhará para uma das empresas de Elon Musk depois de ter sido sua assessora.

Assim, é possível imaginar que o casal tenha acabado em lados opostos na monumental disputa pública entre Trump e o bilionário chefe da X, Tesla e SpaceX.

