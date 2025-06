STF forma maioria para endurecer regulamentação de redes sociais

Seis dos 11 ministros já se posicionaram a favor de uma maior responsabilização das empresas de tecnologia sobre os conteúdos publicados pelos usuários.

Eles consideraram que essas empresas devem fiscalizar e eventualmente remover conteúdos ilícitos por sua própria iniciativa, sem a necessidade de intervenção judicial, como determina o marco regulatório atual.

O ministro André Mendonça votou contra essa premissa e quatro ainda devem se pronunciar. Os votos favoráveis foram de Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Dias Toffoli, Luiz Fux e Luís Roberto Barroso.

O processo ocorre em paralelo ao julgamento também no STF contra Jair Bolsonaro e vários ex-colaboradores, por uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022 após o ex-presidente perder as eleições para Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), os supostos golpistas usaram as redes sociais para desinformar sobre a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro e justificar suas ações.

O debate sobre as redes no Supremo ainda deve definir os mecanismos específicos para que as plataformas recebam sanções por publicações ilegais dos usuários.