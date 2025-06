'Temos que tentar de tudo': enviado de Vanuatu leva luta climática à CIJ

Recorremos ao Tribunal Internacional para o Direito do Mar e obtivemos um parecer consultivo.

Estamos aguardando outro do Tribunal Internacional de Justiça sobre a mesma questão: as obrigações dos Estados para prevenir as emissões de gases de efeito estufa e quais são as consequências se não o fizerem.

Juntamente com Fiji e Samoa, apresentamos uma emenda ao Estatuto de Roma - o Tribunal Penal Internacional - para criar um novo crime de ecocídio.

Continuaremos exigindo a mais firme ação em todos os fóruns, inclusive neste, a Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos.

Tudo o que pudermos, porque o que estamos fazendo não é suficiente.

P: Por que continuar se você se sente constantemente decepcionado?