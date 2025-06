Um policial morto e outro ferido em tentativa de desbloqueio de estrada na Bolívia

Um policial morreu e outro ficou ferido nesta quarta-feira (11) em um povoado minerador no sudoeste da Bolívia, em uma tentativa de desbloquear uma estrada bloqueada por apoiadores do ex-presidente Evo Morales, informou o Ministério de Governo (Interior).

Grupos de apoiadores do líder cocaleiro protestam desde a semana passada contra a gestão do presidente Luis Arce, a quem culpam pela crise econômica e por manipular as instituições para deixar o ex-governante fora das eleições de 17 de agosto.

O incidente foi registrado no povoado minerador de Llallagua, na região de Potosí. Camponeses bloquearam a estrada e a polícia chegou ao local em uma tentativa de restabelecer o trânsito.