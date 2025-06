Wall Street fecha em baixa com realização de lucros

No início do pregão desta quarta, "o mercado teve uma alta atrativa graças ao dado de inflação menos elevado que o previsto", acrescentou Stovall.

Os preços ao consumidor subiram 2,4% em 12 meses em maio nos Estados Unidos, em comparação com os 2,3% registrados em abril, de acordo com o índice CPI (na sigla em inglês), ou seja, um aumento em linha com as expectativas.

Na medição mês a mês, o CPI marcou 0,1% em maio, contra 0,2% em abril sobre março, devido à queda dos preços de energia.

Os investidores também receberam com agrado o acordo de princípio obtido nas negociações comerciais entre Estados Unidos e China.

