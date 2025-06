Xabi Alonso leva elenco completo do Real Madrid para a Copa do Mundo de Clubes

A lista também conta com dois recém-contratados, o zagueiro Dean Huijsen e o lateral Trent Alexander-Arnold, que será apresentado oficialmente na quinta-feira.

Entre os convocados estão dez jogadores que saíram das categorias de base e treinaram durante a semana antes da viagem aos Estados Unidos.

O Real Madrid está no Grupo H da Copa do Mundo de Clubes junto com Pachuca do México, RB Salzburg da Áustria e Al-Hilal da Arábia Saudita, que será seu adversário na estreia, no dia 18 de junho.

-- Lista do Real Madrid para a Copa do Mundo de Clubes:

- Goleiros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Fran González e Sergio Mestre.

- Defensores: Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Lucas Vázquez, Fran García, Antonio Rüdiger, Gerland Mendy, Dean Huijsen, Youssef Enríquez, Jacobo Ramón, Raúl Asencio, Jesús Fortea e Diego Aguado.