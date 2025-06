A antiga Copa Intercontinental, palco de batalhas memoráveis entre Europa e América do Sul

- 1960: Real Madrid, primeiro campeão -

O mítico Real Madrid de Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskas e Paco Gento vinha de seu quinto título consecutivo na Copa da Europa em 1960.

Na América do Sul, o Peñarol do Uruguai se sagrava campeão da primeira edição da Libertadores.

Ambas as equipes - as melhores do Século XX em seus continentes segundo a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) - inauguraram a Copa Intercontinental com um empate em 0 a 0 diante de mais de 75 mil espectadores no estádio Centenário, em Montevidéu.

O segundo jogo, no Santiago Bernabéu, reuniu 100 mil pessoas e o Real Madrid venceu por 5 a 1, com dois gols de Puskas e um de Di Stéfano, para conquistar a primeira Copa Intercontinental.

No ano seguinte, o Peñarol seria o primeiro sul-americano a vencer a competição, depois de derrubar o Benfica de Eusébio.