Acidente de avião na Índia deixa ao menos 204 mortos

Um avião da Air India com destino a Londres, com 242 pessoas a bordo, colidiu com um prédio na cidade indiana de Ahmedabad logo após a decolagem, e a polícia informou que 204 corpos foram encontrados.

O Boeing 787-8 Dreamliner caiu em uma área residencial. No local, um jornalista da AFP viu bombeiros tentando apagar os destroços do avião, enquanto várias pessoas removiam os corpos do local.

"Encontramos 204 corpos", disse o comissário de polícia da cidade, GS Malik, à AFP, acrescentando que 41 feridos estão "em tratamento".