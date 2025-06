Avião com 242 pessoas a bordo cai na Índia; um sobrevivente é encontrado

Um avião da Air India, que se dirigia para Londres com 242 pessoas a bordo, caiu logo após a decolagem, nesta quinta-feira (12), em uma área residencial da cidade indiana de Ahmedabad e a polícia informou que há pelo menos um sobrevivente.

A aeronave caiu em uma área onde moram e estudam médicos e suas famílias. Um jornalista da AFP viu a recuperação de corpos no local do acidente, assim como a parte traseira do Boeing 787-8 Dreamliner pendurada na beira de um prédio contra o qual se chocou.

"A tragédia em Ahmedabad nos chocou e entristeceu. É devastador para além das palavras", disse o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, após o acidente com o voo 171.