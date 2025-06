FMI aplaude medidas da Argentina para aumentar reservas em dólares

O Fundo Monetário Internacional (FMI) qualificou, nesta quinta-feira (12), como um "passo importante", as medidas adotadas pelo governo do presidente da Argentina, Javier Milei, para aumentar as reservas em dólares no país sul-americano.

Nesta semana, a Argentina buscou empréstimos com bancos internacionais de US$ 2 bilhões (R$ 11 bilhões, na cotação atual) com devolução no curto prazo para engrossar as reservas frente às exigências do FMI, do qual a Argentina recebeu em abril US$ 12 bilhões de dólares (cerca de R$ 67 bilhões em valores da época) como a primeira parte de um empréstimo de US$ 20 bilhões (cerca de R$ 110 bilhões).

Buenos Aires lançou, na segunda-feira, uma nova licitação da dívida denominada em dólares para pagamento em pesos.